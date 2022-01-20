Eski Belediye Başkanı İyi Parti'ye geçiyor

2021 yılı içerisinde Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden canlı yayında istifa eden Rasim Arı, dün AK Parti'den istifasını açıkladı. 31 Mart 2019'da belediye başkanlığına seçilen Arı, bu koltukta 21 ay oturmuş ve 29 Ocak 2021'de 'affını' istemişti.

İstifa için iki iddiadan söz edilmişti. İlk iddiaya göre önceki başkan dönemindeki yolsuzluklarının üzerine gittiği için baskı gördüğü için istifa ediyordu. İkinci ididaya göre ise aile hayatını korumak için. Arı istifa gerekçesini "Psikolojik" diye açıklamış ve "18 aydır yumuşak yatakta yatmadım. Sürekli bu tempoyla çalışırsanız fiziğiniz artık bunu kaldıramayacak hale geliyor. Bir iki doktora gözüktüm, toparlayamadım" demişti.

Rozetini Meral Akşener takacak!

İsmail Saymaz, "Arı'nın 'psikolojisi' toparlanmış olmalı ki, AK Parti'den istifa etti. Öğrendiğim kadarıyla İyi Parti'ye katılacak. İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın ikna çabaları olumlu sonuç verdi. Arı, 'Bana 20 gün süre verin' dedi. Şubatta TBMM'de İyi Parti'nin grup toplantısına katılacak olan Arı'nın rozetini Meral Akşener takacak. İyi Partililer şehirde sevilen bir isim olan Arı ile belediye başkanlığını kazanacaklarını düşünüyor."