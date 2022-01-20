Eski Belediye Başkanı İyi Parti'ye geçiyor

TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Vaka sayıları 72 bini geçti
Vaka sayıları 72 bini geçti
Benzine 46 kuruş zam geldi
Benzine 46 kuruş zam geldi
TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Muammer Topal seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Muammer Topal seçildi
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Bu seferki kuvvetli olacak, 4-5 gün sürecek
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Bu seferki kuvvetli olacak, 4-5 gün sürecek
Doğalgaz bitti, ilçede ısınma problemi yaşanıyor
Doğalgaz bitti, ilçede ısınma problemi yaşanıyor
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eski Belediye Başkanı İyi Parti'ye geçiyor

NEVŞEHİR Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı, dün de AK Parti üyeliğinden istifa etmişti. Arı'nın İYİ Parti'ye geçeceği ve seçimlerde İYİ Parti'den Nevşehir belediye Başkanı adayı olacağı iddia edildi.

Eklenme : 20 Ocak 2022 08:40
Yazdır
Eski Belediye Başkanı İyi Parti'ye geçiyor

2021 yılı içerisinde Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden canlı yayında istifa eden Rasim Arı, dün AK Parti'den istifasını açıkladı. 31 Mart 2019'da belediye başkanlığına seçilen Arı, bu koltukta 21 ay oturmuş ve 29 Ocak 2021'de 'affını' istemişti.

İstifa için iki iddiadan söz edilmişti. İlk iddiaya göre önceki başkan dönemindeki yolsuzluklarının üzerine gittiği için baskı gördüğü için istifa ediyordu. İkinci ididaya göre ise aile hayatını korumak için. Arı istifa gerekçesini "Psikolojik" diye açıklamış ve "18 aydır yumuşak yatakta yatmadım. Sürekli bu tempoyla çalışırsanız fiziğiniz artık bunu kaldıramayacak hale geliyor. Bir iki doktora gözüktüm, toparlayamadım" demişti.

Rozetini Meral Akşener takacak!

İsmail Saymaz, "Arı'nın 'psikolojisi' toparlanmış olmalı ki, AK Parti'den istifa etti. Öğrendiğim kadarıyla İyi Parti'ye katılacak. İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın ikna çabaları olumlu sonuç verdi. Arı, 'Bana 20 gün süre verin' dedi. Şubatta TBMM'de İyi Parti'nin grup toplantısına katılacak olan Arı'nın rozetini Meral Akşener takacak. İyi Partililer şehirde sevilen bir isim olan Arı ile belediye başkanlığını kazanacaklarını düşünüyor."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Destici, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
Destici, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
RTÜK Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı
RTÜK Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir
Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir
20 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
20 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Habere Tepkiniz

8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!

Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını söyledi. Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor

Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor

TÜRKİYE çok daha etkili olacak yeni bir kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kayseri başta olmak üzere tüm illeri yoğun kar yağışı vuracak. Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.