Adalet Bakanı Gül, hakim savcı adaylarıyla 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

Türkiye Adalet Akademisince (TAA) Yargıtay yerleşkesindeki konferans salonunda düzenlenen film gösterimine, Gül'ün yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve TAA Başkanı Muhittin Özdemir de katıldı.

Burada hakim savcı adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gül, etkinlik öncesi ve sonrasında katılımcılarla sohbet etti.

Filmin ardından açıklamalarda bulunan TAA Başkanı Özdemir, "Gerçekten çok duygulandık. Özellikle vatan sevgisi nedir, vatan için nasıl mücadele edilir, yokluktan şehitliğe giden bir yol gördük. Şahadete giden yol çok kutlu, çok duygulandık. Filmin özellikle sonunu gözyaşlarıyla izledik." diye konuştu.

Başta gençler olmak üzere bütün Türk vatandaşlarına filmi izlemesi tavsiyesinde bulunan Özdemir, "Çünkü ibret alınacak çok şey var. Vatan için mücadele etmek ne demek, fedakarlık ne demek bu filmde görmüş olduk." ifadelerini kullandı.