Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi

Bakan Özer, okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan bütün personele başarı belgesi verdi.

Bakan Özer'in talimatıyla MEBBİS üzerinden gönderilen Teşekkür Belgesi, merkez ve taşra teşkilatı ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan başta öğretmen ve eğitim yöneticileri olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan memur, hizmetli, şoför ve diğer bütün personele verildi.

Bakan Özer'in imzasından çıkan Teşekkür Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden Bakanlığa bağlı kurumlarda çalışan bütün personele gönderilmeye başlandı.