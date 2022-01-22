Emniyet müdürünün kahvaltı sürprizi Van esnafının yüreğini ısıttı
Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sabah saatlerinde fırından ekmek aldıktan sonra bir çay ocağında esnafın kahvaltı sofrasına konuk oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 14:29
Kentte göreve başladığı günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, halkla buluşmaya devam ediyor.
Sabah fırından ekmek ve çörek alıp bir çay ocağına giden Aydın'ın, soğukların etkili olduğu kentte esnafa yaptığı kahvaltı sürprizi yürekleri ısıttı.
Uzun süre çay ocağında toplanan vatandaşlarla sohbet eden Aydın, esnafın sorunlarını da dinledi.
Çayların demli, sohbetin koyu olduğu buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.