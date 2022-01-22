Ümitcan, SIM kartını Esra Hankulu'nun cep telefonundakiyle değiştirdiği belirlendi

Esra Hankulu'nun Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili dava dosyasına giren iletişim tespit tutanağında, olay gecesi sanık Ümitcan Uygun'a ait cep telefonu ile Hankulu'nun telefonunun SIM kartlarının değiştirildiği, daha sonra Uygun'un, Hankulu'nun adını telefon rehberinden sildiği tespitine yer verildi.

Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına, Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan iletişim tespit tutanağı girdi.

Tutanağa göre, olay gecesi sanık Uygun'a ait cep telefonu ile Hankulu'nun telefonunun SIM kartları değiştirildi.

SIM kartlarının, Uygun'un "uyuduk" dediği saat 04.53 sıralarında değiştirildiği, sanık Ümitcan Uygun'un, daha sonra Esra Hankulu'nun adını telefon rehberinden sildiği tespit edildi.

Uygun, sabah saat 10.15 sıralarında avukatının telefonu ile uyandığını, evden çıkarken Hankulu'nun kendisini uğurladığını savunmuş, ölüm haberini de diğer sanıkların kendisini araması sonucu öğrendiğini iddia etmişti.

Ancak iletişim tespit tutanağına göre Uygun, diğer sanıklar evde uyurken saat 12.19'dan 14.00'e kadar 5 kez Hankulu'nun telefonunu aradı ancak telefona cevap veren olmadı.

- "Benim telefonum üst modeldi"

Yine iletişim tespit tutanağında yer alan bilgilere göre Uygun, olay gecesi SIM kartları değiştirilmeden önce sosyal medya hesabından ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Aleyna Çakır'ın fotoğraflarına baktı.

Uygun ayrıca 182 hastane randevu hattı ile uyuşturucu bağımlılığı konusunda hizmet veren 192 hattına ilişkin aramaları da telefonunun arama geçmişinden sildi.