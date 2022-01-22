Balıkesir'de kadın cinayeti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Elif Turan (38), evli olduğu Kamil Turan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Çiftin, 6 yıl önce 2 çocuğu, amcalarının eski eşi tarafından dövülüp, çuval içerisinde kuyuya atılmış, kardeşlerden biri ölmüş, diğeri ise yaralı kurtarılmıştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 18:53
Kadın cinayeti, Edremit ilçesinde saat 07.30 sıralarında yaşandı. Ş.T. isimli erkek, sokak ortasında ateşli silah ile Elif Turan'a saldırdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Elif Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaparken, katil zanlısı Ş.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elif Turan'ın cansız bednei, cinayetin işlendiği yerdeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız