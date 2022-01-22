Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan zanlı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde şüphelinin kuyumcuya sahte altın satmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ocak 2022 20:13
Kuyumcu dükkanına gelen kişi, altın görünümlü tespih ve bilekliği 13 bin lira karşılığında satmak istedi.
"14 ayar" damgası bulunan tespih ve bilekliği inceleyip sahte olduğunu anlayan kuyumcunun ürünlerini geri verdiği şüpheli dükkandan ayrıldı.
Polisin güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Zonguldak Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Çetin Çelik, gazetecilere, buna benzer birçok olayı yaşadıklarını söyledi.