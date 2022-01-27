Polis aracının camına yanaşan köpeği, polis elleriyle besledi
Düzce'de polis memuru aracın camına yaklaşan sokak köpeğini elleriyle besledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 19:52
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube ekibi, D-100 Karayolu
Bolu Dağı mevkisinde görevini icra ettiği sırada bir köpek aracın camına yaklaştı.
Köpeğin aç olduğunu anlayan polis memur Murat Sarıay, camı açarak kendileri
için aldıkları krakeri vererek besledi.
Öte yandan Sarıay, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine durumu bildirerek bölgeye mama bırakılmasını istedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız