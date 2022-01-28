Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın imzası olan belgeler Genel Kurul'a indirilecek

'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
Dizideki iş kazasıyla ilgili Bakanlıktan açıklama
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
TOGG'dan bir başarı daha: En iyi 20 marka arasına girdi
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 93.586 yeni vaka
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
BOTAŞ: İran'dan gaz akışı sınırlı miktarda başladı
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
İstanbul Havalimanı Valisi neredeydi? Şardan'ın iddiaları doğru mu?
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor
THY'de devir teslim töreni yapıldı
THY'de devir teslim töreni yapıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri uzatıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Bakanlıktan genelge: Hurda ve atıl araçlar toplanacak
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Öğrencilerden üniversiteye 'Fakülte taşınmasın' davası
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistlere göre Ocak ayı enflasyonu ne olur?
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
Altının düşüşü devam ediyor, gram altın 785 lira
Altının düşüşü devam ediyor, gram altın 785 lira
ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı
ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı
PKK'nın özel kuvvet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın özel kuvvet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın imzası olan belgeler Genel Kurul'a indirilecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan'ın imzası bulunan belgeyle ilgili 3 grup başkanvekilimiz önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacaklar. Bu belgeler Meclis Genel Kurulu'nda da indirilecek çünkü AK Parti milletvekillerinin de bunu bilme hakkı var. Onların dünyadan haberi yok' dedi. Kılıçdaroğlu, belgelerle ilgili suç duyurusunda da bulunduklarını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 22:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi" demişti.

Belgelerle ilgili detayları da anlatan Kılıçdaroğlu'na dün katıldığı televizyon programında cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, böyle bir belgenin olmadığını söylemişti.


Bugünse Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu ve 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"AK PARTİLİ VEKİLLERİN DÜNYADAN HABERİ YOK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı programda belgelerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın imzası bulunan belgeyle ilgili 3 grup başkanvekilimiz önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacaklar. Bu belgeler Meclis Genel Kurulu'nda da indirilecek çünkü AK Parti milletvekillerinin de bunu bilme hakkı var. Onların dünyadan haberi yok" dedi.

"ERDOĞAN'A DAHA ÇOK SÜRPRİZİM VAR"

Erdoğan'a yeni sürprizleri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ben o yayında Erdoğan'ın imzası olduğu iki belge gösterdim. Erdoğan'a daha çok sürprizim var. Öyle tazminat davası açtım Kılıçdaroğlu susacak, yemezler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım.

*Onların parayla işi var benim çok şükür karnım doyuyor, parayla işim yok. Ben onlar gibi değilim, hesabını sorarım.

"BELGELERLE İLGİLİ KUŞKUM YOK, HEPSİ RESMİ"

*Benim bu belgelerden hiçbir kuşkum yok. Bunlar resmi belge. Bu ihale yapılmış zaten. Sen alıyorsun iptal edip 21b'ye göre yapıyorsun ikinci ihaleyi.

*Ne demek 21b; savaş, deprem, olağanüstü hal olacak ki bunu yapabilesiniz. Niye 2 yıl sonra yapıyorsunuz bu ihaleyi de 6 milyar fazladan veriyorsunuz?

*Bu belgelerle ilgili milletvekilimiz suç duyurusunda da bulundu. Diyorlar ya 'neden savcıya vermiyorsun?' Biz bu belgeleri savcıya da verdik.

*Suç duyurusunda da bulunduk. Niye yapıyorsun sen bunu, savaş hali mi var? Ek iş için uzatıldı diyorlar, Bunu yandaşa vermek için bir bahane gerekli zaten.

KAPAT [X]

"BÜROKRATLARDAN BELGE AKIŞI BAŞLADI"

CHP lideri, daha önceden bürokratlara yaptığı çağrısının sonuç verdiğini anlatarak, "Direnen bürokratlar var. Yolsuzluk dosyalarını raporlayanlar var. Bu ülkenin namuslu, vatansever bürokratları var. Bir dosya akışı başladı. Belgeler da başladı. Her yerden belgeler yağmur gibi yağıyor. Onları tasnif ediyoruz. Ayırıyoruz. Yağan her dosyaya 'Bu doğrudur' diye bakmıyoruz. Onun doğrulanması ve ondan sonra onun kamuoyuyla paylaşılması lazım" dedi.

"ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYORUZ"

"Bürokrasi, 'iktidar gidici' okuması mı yapıyor?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Öyle düşünenler olabilir. Ama bu haksızlara artık tahammül edemiyoruz diyenler var. İmzalamayanlar var. İmzalamadıkları için görevden alınanlar var. Onlarla görüşüyorum da" dedi ve daha önceden dile getirdiği 'Memur Teoman' ile ilgili olarak, "Memur Teoman'a rüşveti teklif ediyorlar. Rüşveti gümrükte çalışan memur Teoman almıyor. Memur Teoman'ı sürüyorlar" diye konuya açıklık getirdi.

BÜROKRATLARA SESLENDİ: BU ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİSİNİZ

Bir kez daha bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Buradan bütün namuslu bürokratlara sesleniyorum. Siz bu ülkenin gerçek sahiplerisiniz. Siz, devletin gerçek sahiplerisiniz. Siz liyakatin egemen olduğu bir devlette çalışmayı hak ediyorsunuz.

*Sizin hakkınızı hukukunuzu sonuna kadar savunmak benim boynumun borcu olacaktır. Sakın ola ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir evrakın altına imza atmayın. Namusunuzla şerefinizle görevinizin başında bekleyin.

*Sizi görevden alabilirler, alsınlar. Sizi görevden alacak olan yazı, sizin çocuklarınıza göstereceğiniz şeref belgesi olacaktır.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayına bağlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "AKP'nin genel başkanı bağlanmak isteyebilir. Düşüncelerini ifade etmek isteyebilir. Yeni bir tazminat davası açacağım da diyebilir ama cesaret edemez. Keşke cesaret edebilse. Keşke o da burada olsaydı, beraber tartışsaydık" ifadelerini kullandı.

Yapay gündemler oluşturulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mesela bir kar yağdı bütün tartışma İstanbul oldu. Koca Türkiye'nin sorunları var. İnsanlar geçinemiyor. Her evde bir işsiz var. Bu sorunlar varken neden böyle kısır tartışmaların içine giriyoruz?" şeklinde konuştu.

"KAÇAN İNSAN DAVA AÇAR"

Erdoğan'ın kendisine tazminat davası açmasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kaçan insan dava açar. Niye dava açıyorsun kardeşim? Gelirsin buraya. Bütün bilgiler senin elinde. Gelirsin buraya oturursun, 'Ben sana devletin belgelerini açıklıyorum' dersin" dedi.

Erdoğan'ın açtığı davaları üst mahkemeden kazandığını belirten Kılıçdaroğlu, "En son da AİHM'den kazandım ve bu devlet bana 13 bin avro para ödedi. Çünkü ben haklıyım" ifadelerini kullandı.

"İBB BAŞKANI'NIN DEVLETİN RAKİBİ OLARAK GÖRÜYORSUNUZ"

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili yaşanan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

*Bir sorun olabilir itirazım yok. Bütün mesele sorunların çözülmesidir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini biliyorum. (O gece İmamoğlu) ile irtibatım vardı, sonrasında da vardı.

*Yeni yaptıkları havalimanının kargo terminalinin çatısı çöktü, orada binlerce turist slogan attı. Tartışıldı mı? Hayır. Sizin Türkiye Cumhuriyetini rezil etmeye hakkınız var mı? Oradaki turistleri alıp otele dahi götüremediniz. İnsanlara karton dağıttınız. Asıl tartışılması gereken nokta bu değil mi? Bunlar olurken bu devletin valisi, bakanı neredeydi mi diyeceğiz?

*İktidarsınız, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanını devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulmasıdır bu.

*Siz bir kişiyi hedef alıp, o kişiyi karalayarak kendi kusurlarınızı örtmeye çalışırsanız yanılırsınız. Bir sorun yaşanıyorsa, devleti yönetenler sorunun çözümüne katkıda bulunurlar.

*İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremiyor beyefendi. Beyefendi, sindireceksin sindireceksin! Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı da sindireceksin, sindirecekler.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN SOSYAL YARDIM RAKAMLARINI AÇIKLADI

CHP'li belediyelerin 2 milyon 794 bin 69 aileye yardım yaptığını açıklayan Kılıçdaroğlu, toplam yardım tutarının 1 milyar 750 milyon 893 bin 500 lira olduğunu söyledi ve "Bana sorsunlar, yapabiliyorlar mıydı? Oturup kalksınlar, CHP'li belediyelere dua etsinler. Talimat verdik, belediye başkanlarımıza söyledik. Bulunduğunuz beldede bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Herkese koşacağız" dedi.

"BİZİ İZLEMEZSENİZ NAMERTSİNİZ"

Kar yağışının yaşandığı günler için, "Büyükşehir belediyesinin bütün kadroları çalışıyordu" diyen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restorana iş yemeğine giderken MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle ilgiliyse şunları söyledi;

"Benim, ailemin, çocuklarımın telefonlarını dinliyorlar dedim. CHP'li belediye başkanlarının telefonlarını dinliyorlar dedim. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Bir de izliyorlar. İnsan biraz utanır.

İzleyip ne yapacaksınız? İzlemezseniz, dinlemezseniz namertsiniz. Bizim verilmeyecek hesabımız mı var? Ama ben demokrasi adına utanıyorum."

"HÜKÜMETİN TAZMİNAT İSTEMESİ LAZIM"

Özel işletmelere ait otoyolların kar yağışında kapanması ve çok sayıda vatandaşın mahsur kalmasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Hükümetin tazminat istemesi lazım" görüşünü paylaştı.

"SANKİ SAVAŞ HALİNDEYİZ"

Kılıçdaroğlu, ülkenin durumunu şu ifadelerle özetledi;

"Adalet yok, bilgi yok, birikim yok, liyakat yok, bir kişiye teslim etmişsiniz o da zaten memleketi batırmış. Savaş halindeyiz sanki. Sanki 2. Dünya Savaşı koşulları var. Elektrik yok. Doğal gaz yok. Her şey perişan vaziyette. Zam üstüne zam yağıyor. Saray ışıl ışıl."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
29 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İşte adaydaki 5 kriter
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İşte adaydaki 5 kriter
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Pakdemirli'den İmamoğlu'na karla mücadele eleştirisi
Bakan Pakdemirli'den İmamoğlu'na karla mücadele eleştirisi
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Ulusal Katkı Beyanı'mızı 2022 yılının sonuna kadar güncelleyeceğiz'
'Ulusal Katkı Beyanı'mızı 2022 yılının sonuna kadar güncelleyeceğiz'

Bu Habere Tepkiniz

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Kastamonu Üniversitesi, Şef kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele 100 tam puan vererek yazılı sınav puanlarına göre atanmalarına imkan tanımıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Mahkum 8. Bölüm Fragmanı

Mahkum 8. Bölüm Fragmanı

Mahkum dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Mahkum 3 Şubat 2022 Perşembe akşamı FOX'ta... İşte Mahkum dizisinin yeni fragman
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Norveç'teki araştırmacılar, ilk resmi teşhis konmadan önce Covid-19'un Avrupa'da ve dünyada yaygın olduğunu açıkladı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde pozitif corona virüs sonucu tespit ettiklerini duyurdu.