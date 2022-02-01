Kaplan: Bozdağ'ın bakanlığı döneminde FETÖ'cüler yargıdan söküp atıldı

7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
Tapuda rüşvette 2. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Tapuda rüşvette 2. dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Altın yükselişe geçti
Altın yükselişe geçti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'
'Yüz yüze eğitimde ikinci dönemi de kesintisiz tamamlayacağız'
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi öğretmen tutuklandı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı
GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı
Türk üniversitelerinin dünya ligindeki yeri açıklandı
Türk üniversitelerinin dünya ligindeki yeri açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kaplan: Bozdağ'ın bakanlığı döneminde FETÖ'cüler yargıdan söküp atıldı

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Hilal Kaplan bugünkü yazısını Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ hakkında yazdı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Şubat 2022 09:59
Yazdır
Kaplan: Bozdağ'ın bakanlığı döneminde FETÖ'cüler yargıdan söküp atıldı

Kaplan yazısında Bekir Bozdağ'ın FETÖ ile mücadelesini tek tek anlattı.

Kaplan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Kıvama ulaşmayı bekleyin."
17 Aralık 2013, FETÖ elebaşının tarif ettiği kıvama ulaştıklarına inanarak topyekün harekete geçtikleri ilk tarihtir. Adeta kendilerini devlet görüp, hükümeti emniyet-yargı bürokrasisi eliyle devirmek istediler. 17-25 Aralık, kimlerin mayasının sağlam olduğunu müşahede etmek için önemli bir turnusol kağıdıydı.
Bilal Erdoğan dahil 41 kişinin tutuklanması talebiyle başlayan ikinci dalga, 25 Aralık 2013 günü gerçekleşmişti. Bekir Bozdağ, böyle bir günde Adalet Bakanlığı'na atanmıştı. 2013- 2017 arasında FETÖ'nün darbe öncesinde ve sonrasında yargıya verdiği zararın giderilmesi bakımından büyük hizmetleri oldu. Buna hem FETÖ kumpas davalarının sonlandırılması hem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun FETÖ'den arındırılması hem de 15 Temmuz'da Meclis'te sığınağa gitme seçeneği tartışılırken "Bizim burda yapacağımız şey bu gece burada ölmektir" çıkışı da dahildi. Kürsüden "Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız buradayız" şeklindeki feryadı bugün eminim hepimizin kulaklarında çınlamaktadır.
Bozdağ'ın atanması sonrası FETÖ'cülerin yaşadığı büyük rahatsızlık da aslında bu dört yılda onlara "çektirdikleri"nin bir yansımasıdır. Firari FETÖ'cü Adem Yavuz şöyle yazmış mesela:
"Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ı atamışsa büyük çaplı kırımlara girecek demektir."
Bozdağ'ın bu sözü yerde bırakmayacağını ve korktuklarını başlarına getireceğini düşünüyorum. Yine bir başka firari FETÖ'cü Bülent Korucu da geçen sene üç yıldır bakan olmayan Bozdağ'ın bakanlığı sürecinde biriktirdiği kini şöyle dışa vurmuştu:
"(17-25 Aralık sürecinde) En zor iş, yani Adalet Bakanlığı görevi Bekir Bozdağ'a düşmüştü. Bağımsızlıkları anayasa ve uluslararası bağlayıcı metinlerle güvence altına alınan hakim ve savcıları görevden almak, sürmek, dosyalardan el çektirmek hiç kolay olmayacaktı... HSYK bürokrasisinde yaptığı değişiklikler ve çıkarılan kanunun anayasa aykırılığını herkes biliyordu. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'Anayasaya aykırı ama Anayasa Mahkemesi baksın' diyerek göndermiş ve hukuksuz operasyon için zaman kazandırmıştı."
Anlayacağınız yazı, Bozdağ'ın bakanlığı döneminde hallaç pamuğu gibi yargıdan sökülüp atılan FETÖ'cülerin geçmeyen acısını anlatıyor. Bozdağ'ın 15 yıl önceki konuşmalarını hatırlatanlara, 5 yıl önce ne dediklerini hatırlatsak mum gibi olurlar ama gereği yok. En güzel cevap, icraatla verilecek olandır.

***

AİLE HUKUKUNDA BEKLEYEN TALEPLER
Erken evlilik mağdurları meselesinde elini taşın altına koyan tek bakan Bekir Bozdağ olmuştu. Maalesef hem feminist hem de muhafazakar kadın derneklerinin müdahalesi sonucu sorun çözülemedi. Ancak o süreci Bozdağ'la hatırlayanlara kötü bir haberim var:
Konuyu isabetli biçimde Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir milletvekili Atila Sertel'di. Kendisinin Twitter hesabından paylaştığı mağdur kadının sözleri de hala duruyor: "Sekiz bin aileyi temsil ediyorum. Cezayı sadece eşlerimiz değil, biz de çocuklarımızla birlikte çekiyoruz. Resmi nikahlı eşlerimize tecavüzcü damgası vuruldu."
Maalesef konu gündeme gelince CHP kendi sözünü yuttu ve geri adım attı; sonuç alınamadı. Sayın Bakan'dan talebim hem bu konuda hem de sürüncemede kalan süresiz nafaka meselesinde Aile Bakanlığı ile birlikte harekete geçmesidir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kılıçdaroğlu: MOBESE konusunu meclis'e getireceğiz
Kılıçdaroğlu: MOBESE konusunu meclis'e getireceğiz
1 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
1 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
CHP'den Meclis'e önerge: TÜVTÜRK'ün vergi borcu neden silindi?
CHP'den Meclis'e önerge: TÜVTÜRK'ün vergi borcu neden silindi?
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
CHP'li Öztrak'tan İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun açıklamalarına cevap
CHP'li Öztrak'tan İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun açıklamalarına cevap

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar

Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor

Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber

Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber

Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı

Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı

Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay

'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay

Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar

Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar

Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı

Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü

İki kamu kurumunun 'yönetmelik kavgası' Danıştay'dan döndü

Yetki yönünden iptal edilen bir yönetmeliğin 'makyajlanması' onu hukuka uygun hale getirmez
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'

'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'

Türk Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı. 1067 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasında, eğitim durumu yüksek olanlar da dahil, arkadaş eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk ve TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin; 'Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması' ile ilgili çarpıcı sonuçlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Görçin, diyalize götüren geçici böbrek hasarının en önemli sebebinin, bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Güle güle PCR testleri!

Güle güle PCR testleri!

ABD'li bilim insanları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi. ?smaRT-LAMP? adlı test için akıllı telefon ve bir test kitine gerek duyuyor.