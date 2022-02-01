Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!

Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Altın yükselişe geçti
Altın yükselişe geçti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Elektrik faturalarında tarife düzenlemesi yürürlüğe girdi
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
6 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
EKPSS'nin açıklanacağı tarih belli oldu
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Memurluğu bırakıp başladı: Her birinden 28 bin lira kazanıyor
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
'İstiklal Caddesi'nde kürtçe müziğe izin verilmedi' iddiası yalanlandı
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Son 24 saatte 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Kademeli tarifedeki değişiklik faturayı kaç TL etkileyecek?
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 lira oldu
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Erdoğan'dan Kabine revizyonu açıklaması: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Bodrumlular sokağa indi: Elektrikler çok gelip duru, çaresini bulun gari
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Validen gençlere tavsiye: 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete 'Enflasyon neden tutmadı?' mektubu
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Yeni Genel Müdür de 3 yerden toplam 136 bin TL maaş alıyor
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Fırıncılar Federasyonu 'ekmeğe zam' haberlerini yalanladı
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!

Alacağına ilişkin yanlış hesabı beyanına geçirince 89 bin TL'lik kayıp yaşadı. İşçi tarafından işverene gönderilen ihtarname işçiyi bağlar! İşçi tarafından işverene gönderilen açık ve kesin beyanlar içeren ihtarname işçiyi bağlar. İşçi, dava aşamasında bu beyanların aksini iddia edemez.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Şubat 2022 11:47
Yazdır
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!

Alacağına ilişkin yanlış beyan yüzünden 89.000 TL'lik kayıp yaşadı. Noterden keşide ederek gönderdiği alacağı için dava açan işçi alacağının hesabını yanlış yapınca büyük bir maddi kayba uğradı.

İşçi tarafından işverene gönderilen ihtarname işçiyi bağlar! İşçi tarafından işverene gönderilen açık ve kesin beyanlar içeren ihtarname işçiyi bağlar. İşçi, dava aşamasında bu beyanların aksini iddia edemez.

NOTER VASITASIYLA ALACAKLARINI İSTEDİ

Çalışanların dikkat etmesi gereken beyanlarda Yargıtay'dan kritik bir karar daha çıktı. Çalışanın noterden keşide ederek gönderilen 40.000 TL'lik alacağı olduğu beyanı çalışanın 89.000 TL'lik kaybına neden oldu. Yargılama neticesinde 129.000 TL'lik prim alacağı olduğu hesap edilen çalışan için Yargıtay verdiği beyanda 40 bin TL olarak ifade etmesini kişiyi bağlayacağını ifade ederek yerel mahkemece yüksek miktarda hüküm kurulmasını bozdu. Çalışan 89 bin TL'lik kayba uğramış oldu.

YEREL MAHKEME KISMEN KABUL ETTİ

Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak tanık anlatımlarından işyeri devrinin söz konusu olduğu, bu nedenle davacının 15/05/1993-14/08/2013 tarihleri arasında çalıştığı, en son net 2.000,00-TL aylık aldığı, davalı işverence iş akdinin ihbar önelleri kullandırılarak feshedildiğinden kıdem tazminatı talebinin haklı olduğuna değindi. İmzalı izin belgelerine göre davacının 32 gün yıllık izin kullandığı, izin konusundaki yeminli beyanı dikkate alındığında yıllık izin miktarından taktiren 1/2 hakkaniyet indirimi yapıldığı, primlerin ödendiğinin işverence kanıtlanmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

YARGITAY: İŞÇİ BEYANI KENDİSİNİ BAĞLAR

Yargıtay kararında yerel mahkemece, davacının 129.000,00 TL. net prim alacağı olduğu hüküm altına alınmış olduğuna değinerek davacı çalışanın gönderdiği ihtarnameye dikkat çekti. Çalışanın bu ihtarnamede istediği alacak ücretini 40.000 TL olarak ifade ettiğini yine işveren tararından 40.000 TL'nin ödenmemesi halinde haklarımın tespiti ve tahsili için yargıya başvuracağını noter vasıtasıyla ihtar ettiğine ilişkin beyanına değindi.

Yargıtay bu beyanın (40.000 TL alacağı olduğu) çalışanın kendisini bağlayacağını ve Prim alacağının buna göre hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde daha yüksek miktarda (129.000 TL)hüküm altına alınmasını hatalı bulup kararı bozmuştur.

İşte o karar:

9. Hukuk Dairesi 2015/24623 E. , 2018/8335 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

KAPAT [X]

Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi davalı avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10/04/2018 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat ... ile karşı taraf adına Avukat ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 15/05/1993-14/08/2013 tarihleri arasında davalıya ait iş yerinde çalıştığını, iş akdinin haksız olarak fesih edildiğini, iş yerinde satış ve pazarlama elemanı olarak çalıştığını, davacıya ihbar öneli kullandırılarak iş akdinin sonlandırıldığını, son aldığı aylık ücretin net 2.500,00 TL. olduğunu, resmi kayıtlarda düşük ücret gösterildiğini, iş yerinde 20 yıla yakın çalışmasının olduğunu, kendisine kıdem tazminatı ödenmediğini, yıllık izin alacaklarının ödenmediğini, davalı şirkette maaş + satış primi ile çalıştığını, ayda yaklaşık 3.000,00 TL. prim alacağının oluştuğunu, 2010 yılı Ocak ayından bu yana prim alacaklarının ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, prim ve yıllık ücretli izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının daha önceden 16-07-2013 tarihinde ... 25. İş Mahkemesi'nde açtığı davada en son aldığı ücretin net 2.000,00-TL olduğunu beyan ettiğini, oysa ki bu davada 2.500,00-TL'ye yükselttiğini, o davada iş sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini ve işe iadesini talep ettiğini, davacının aylık ücretinin net 2.000.-TL olduğunu, davalının bildirim şartına uyduğunu, kıdem tazminatının tahakkuk ettirildiğini, ancak davacının şirkete olan borcundan dolayı kendisine ödeme yapılmadığını, bu hususun noterden çekilen ihtarname ile davacıya bildirildiğini, davacının ihtarnameye verdiği cevap ile bu borcunu inkar ettiğini, bu hususun banka kayıtları ile ispat edileceğini ve prim alacağı diye bir alacağının olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak tanık anlatımlarından işyeri devrinin söz konusu olduğu, bu nedenle davacının 15/05/1993-14/08/2013 tarihleri arasında çalıştığı, en son net 2.000,00-TL aylık aldığı, davalı işverence iş akdinin ihbar önelleri kullandırılarak feshedildiğinden kıdem tazminatı talebinin haklı olduğu, işveren tarafından ... Bankası ... şubesine her ay düzenli olarak davacının kredi taksidinin yatırıldığından davacının bu borcunun kıdem tazminatı tutarından fazla olması nedeniyle kıdem tazminatı ödemesi yapılmadığı savunulduğundan hesaplanan kıdem tazminatı tutarından bu miktarın mahsup edildiği, imzalı izin belgelerine göre davacının 32 gün yıllık izin kullandığı, izin konusundaki yeminli beyanı dikkate alındığında yıllık izin miktarından taktiren 1/2 hakkaniyet indirimi yapıldığı, primlerin ödendiğinin işverence kanıtlanmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Yıllık ücretli izin alacağı takdiri indirime tabi bir alacak kalemi olmadığından, bu alacağa indirim uygulanması hatalı ise de; bu noktadan davacı temyizi bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

2-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3-Davacının hak kazandığı yıllık ücretli izin süresi açıklığa kavuşturulması gereklidir.

Mahkemece davalı işyerinde 15/05/1993-14/08/2013 tarihleri arasında çalışan davacı işçinin yıllık ücretli izni, kıdemine göre belirlenip kullandığı ispatlanan 32 gün izin süresinin mahsubu ile bu konudaki davacının yeminli beyanına da dikkate alınarak ½ oranında indirim uygulanmak suretiyle hüküm altına alınmıştır.

Davacı tarafça fesih tarihinden sonra noterden keşide edilen dosya içeriğindeki 02.09.2013 tarihli ihtarnamenin, "talep konusu" kısmında ". kullandırılmayan son 5 yıllık izin ücretlerimin ödenmesi talepli ihtarımdır." şeklinde açıklama yapıldıktan sonra içeriğinde de ". 20 yıllık çalışmamın karşılığını oluşturan kıdem tazminatı ve son 5 yıllık izin ücretim tarafıma ödenmemiştir. . Muhatap Şirket 5 yıllık ücretli izin hakkımı kullandırmadığı gibi ücretini de ödememiştir. . ve 5 yıllık ücretli izin alacağımın tarafıma ödenmesi aksi halde haklarımın tespiti için yargıya başvuracağımı tarafınıza ihtar ederim." yönünde beyanlar ile talepte bulunmuştur. Davacının açık ve kesin bu beyanları kendisini bağlar.

Bu durumda Mahkemece yapılacak iş, davacının yıllık ücretli izin talebinin son 5 yıllık çalışmasına hasren değerlendirilip hüküm altına alınmasından ibarettir.

4-Taraflar arasında prim alacağı da uyuşmazlık konusudur.

Mahkemece, davacının 129.000,00 TL. net prim alacağı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Davacı tarafça noterden keşide edilen ve yukarıda bahsedilen 02.09.2013 tarihli ihtarnamede, ". Muhatap Şirket 2010 yılından bu yana prim ödemelerini aksatmaktadır. Muhatap Şirketten 40.000 TL. prim alacağım olmasına rağmen bugüne kadar ödememiştir. . Bakiye 40.000 TL. prim alacağımı, . tarafıma ödenmesi aksi halde haklarımın tespiti ve tahsili için yargıya başvuracağımı tarafına ihtar ederim." yönünde açıklamalar yaparak talepte bulunmuştur. Davacının bakiye prim alacağının 40.000 TL. olduğuna ilişkin bu beyanı kendisini bağlar. Prim alacağının buna göre hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde daha yüksek miktarda hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.630.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü
İstanbul'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü
Zümrüt Apartmanı facialarının önüne geçmek için 'binalara vize' önerisi
Zümrüt Apartmanı facialarının önüne geçmek için 'binalara vize' önerisi
Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer trafik kazasında ağır yaralandı
Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tuncer trafik kazasında ağır yaralandı
'Fatura ödeme merkezi' dolandırıcılığı! Mahalleli telefonlarına gelen mesajla şoke oldu
'Fatura ödeme merkezi' dolandırıcılığı! Mahalleli telefonlarına gelen mesajla şoke oldu
Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Kübra Ece'nin şüpheli ölümüne ilişkin kuzeninden açıklama
Kübra Ece'nin şüpheli ölümüne ilişkin kuzeninden açıklama

Bu Habere Tepkiniz

13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
13 kadronun sınavında adaylar kendisiyle yarışacak!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına şahsen başvuru ısrarı adayların kendileriyle yarışmasına neden oldu!
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Danıştay'dan sağlık personelinin döner sermayesine ilişkin önemli karar
Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi konusunda son noktayı Danıştay koydu
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
19 karara rağmen 'Sosyal Denge Tazminatı'nda hala sorun yaşanıyor
Sosyal denge tazminatında yaşanan sorunlar ve belediyelerin ısrarı
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay'dan MYO yöneticilerinin mali haklarına dair güzel haber
Sayıştay İkinci Dairesi, YÖK'ün başvurusu üzerine, meslek yüksekokulunda görevli müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti başta olmak üzere yüksekokul yöneticilerine ödenen mali ve sosyal hakların ödenmesinin kamu zararı oluşturmadığına karar verdi.
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay şehit polis yakınları için açılan iki tazminat davasını onadı
Danıştay 10. Dairesi, Diyarbakır'da görev yapmakta iken terör saldırısı ve görev sırasında eş ve çocukları şehit olan polis memurlarının tazminat talebini haklı bulunan ilk derece mahkemesi kararlarını onadı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu açıklandı
Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün gerçekleşti. Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
'Siyasi paylaşım yapan' KİT personelinin atılmasına İDDK'dan onay
Cumhurbaşkanı aleyhinde paylaşımlarda bulunan KİT personeli işten atıldı Danıştay da onadı
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
2022'de belediye başkanlarının maaş ve diğer ödemeleri ne kadar oldu?
Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, ilave ödemeler ve birden fazla yerden maaş almaları merak konusu haline gelmiştir. Özellikle birden fazla görevden ayrı ayrı maaş almaları konuyu farklı bir alana taşımıştı
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay 10. Dairesi'nden 'hizmet birleştirmesine' ilişkin önemli karar
Yargıtay'dan emeklilikte 'zorla hizmet birleştirmeye ilişkin' kritik karar
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Sağlık ön lisans mezunlarının açtığı lisans tamamlama davasından üç ayrı ret çıktı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Sağlık Ön Lisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama duyurularına açılan davaları sonuçlandırdı. Buna ilişkin olarak İDDK'nın 3 kararı yayımlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
'Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz'
Türk Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı. 1067 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasında, eğitim durumu yüksek olanlar da dahil, arkadaş eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk ve TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin; 'Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması' ile ilgili çarpıcı sonuçlar hakkında Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Görçin, diyalize götüren geçici böbrek hasarının en önemli sebebinin, bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Güle güle PCR testleri!
Güle güle PCR testleri!
ABD'li bilim insanları, PCR testleri kadar doğru sonuç verdiğini söyledikleri bir Covid-19 testi geliştirdi. ?smaRT-LAMP? adlı test için akıllı telefon ve bir test kitine gerek duyuyor.