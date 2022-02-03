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Kentsel dönüşüm kredilerinin üst limiti iki kat arttı

Kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar peş peşe geliyor. Hükümet, faiz destekli kentsel dönüşüm kredilerinin üst limitini iki katına çıkardı. Tutar, güçlendirme için 80 bin TL'den 160 bin liraya, dönüşüm için 200 bin TL'den 400 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Şubat 2022 07:20
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Kentsel dönüşüm kredilerinin üst limiti iki kat arttı

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre;

İşte yeni ekonomik desteğin son dakika detayları

Türkiye genelinde 6.5 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvayan hükümet, yeni bir hamle daha yaptı. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği iki kat artırıldı. Buna yönelik karar dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 80 bin liradan 160 bin TL'ye, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 200 bin liradan 400 bin TL'ye yükseltildi.

BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KREDİ LİMİTLERİNİ 2 KATINA ÇIKARDIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin olarak, "Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardık. Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız" dedi.

Piyasa koşullarını değerlendirerek yeni rakamları belirlediklerini dile getiren Kurum, düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağına vurgu yaptı.

TOPLAM 2 MİLYON TL KREDİNİN MÜRACAAT SÜRESİ DE 2 YILA ÇIKTI

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 1 milyon TL'den 2 milyon liraya çıkarıldı. Bakanlık, krediye yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl oluyor. Ayrıca kredinin 2 yıl anapara ödemesiz dönemi de bulunuyor.

Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyorken bu süre de 2 yıla çıkarıldı.

MALİYET NEDENİYLE ARTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, artan inşaat maliyetleri nedeniyle 200 bin liralık kredinin miktarının düşük kaldığını belirterek, "O nedenle kredi limitleri artırıldı. Müracaat süresinde de 1 yıl olan zamanaşımı süresi de 2 yıla çıkarıldı. Deprem, sel gibi afet olan yerlerde 1 yıl nedeniyle sıkıntıya düşenler vardı.

İzmir'deki depremzedeler arayıp teşekkür ettiler" diye konuştu. Ayrıca Bakanlık tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon TL'nin üzerinde faiz desteği sağladı.

139 BİN LİRA VATANDAŞIN CEBİNE KALIYOR

Vakıfbank'ın kentsel dönüşüm kredisi oranı 120 ay vadede yüzde 1.29. Hükümetin faiz desteği ile oran enerji verimli konutta yüzde 0.88'e, standart konutta yüzde 0.96'ya geriliyor. Yani 400 bin liralık kredi çeken vatandaş yüzde 1.29'dan kredi kullandığında aylık 6 bin 571 lira ödeyecek. Bakanlığın desteğiyle faiz yüzde 0.88'e inince vatandaşın taksidi de 5 bin 410 lira oluyor. Böylece 139 bin 276 lira vatandaşın cebine kalıyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri.

Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi.

Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyenler.

DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentsel dönüşüm kapsamında verdiği destekleri şöyle:

Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Tutar illere göre değişirken İstanbul'da 1.500 liraya kadar çıkıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor.

Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor

Tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor.

Bakanlık kullanılan kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor.

Kira ve faiz desteği birlikte kullanılamıyor. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar da kira yardımından faydalanamıyor.

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