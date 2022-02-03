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Kar geri mi geliyor: Meteoroloji ve valilikten uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre; yurdun doğusunda etkisini gösteren yağışların batıda yeniden başlayacak. Öte yandan İstanbul Valiliğinden de konuyla ilgili açıklama geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Şubat 2022 07:43
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Kar geri mi geliyor: Meteoroloji ve valilikten uyarı

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 kmsa) esmesi bekleniyor.

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EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde Güney ve İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

TEKİRDAĞ İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Tekirdağ çevrelerinde devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Kar yağışlarının ilimizin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.02.2021 Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da uyarı geldi. Sosyal medya hesabından İstanbulluları uyaran Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kgm2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.

İstanbul Valiliği'nden de şu açıklama yapıldı; İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün raporuna göre; sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kgm2), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 kmsaat) esmesi bekleniyor.

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