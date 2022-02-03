Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Tarım Kredi Kooperatiflerinde Fahrettin Poyraz'ın görevden alınmasının ardından yaprak dökümü başladı. Tareks Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı istifa etti.
Kaynak : Milli Gazete
Eklenme : 03 Şubat 2022 15:37
Tarım Kredi Kooperatiflerinde Fahrettin Poyraz'ın görevden alınmasının ardından yaprak dökümü başladı. Tareks Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı istifa etti.
POYRAZ'IN ARDINDAN HEMEN GÖREVDEN AYRILDI!
Gelinen noktada, Tareks Genel Müdürü eski AK Parti milletvekili Adem Tatlı'nın, Poyraz'ın görevden alınmasının ardından görevinden ayrılması anlamlı bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız