Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.