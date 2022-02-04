Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ortaokul müdürünün, velilerden bağış olarak toplanan A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 18:00
Ortaokula gece girip çıkan kişilerin olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, okula müdür ve 4 kişinin girdiğini tespit etti.
Polis, yaptığı araştırmada okul müdürünün velilerden bağış olarak toplanan A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığını belirledi.
Gözaltına alınan okul müdürü ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okul müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız