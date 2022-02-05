Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurmasının ardından pek çok siyasi isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunanlar arasında; TBMM Başkanı Mustafa Şentop,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül ve pek çok siyasi isim Cumhurbaşkanı ve Eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geçmiş olsun mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"na katıldı. Bahçeli, toplantı arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den geçmiş olsun mesajı

Babacan, Davutoğlu ve Kurtulmuş'tan geçmiş olsun mesajı

Adalet eski Bakanı Gül'den geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan geçmiş olsun mesajı

İmamoğlu ve Yavaş'tan geçmiş olsun mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geçmiş olsun paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geçmiş olsun mesajı