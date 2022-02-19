3 gündür kayıp olan 21 yaşındaki genç, ormanda ölü bulundu
Rize'nin İyidere ilçesinde, babasıyla tartışıp, 3 gün önce evden ayrıldığı öne sürülen D.T'nin (21), ormanda silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Eklenme : 19 Şubat 2022 16:17
Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan D.T, evden ayrıldı. Haber alınamayan D.T için ailesi, jandarmaya başvurdu.
Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı.
Tabanca ile vurulduğu belirlenen D.T, cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında tabanca bulunan D.T,nin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız