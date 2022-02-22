Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı!

Psikiyatr ve yazar Haydar Dümen'in ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıktı. Emlakçı ölünce, Haydar Dümen'in yaklaşık 100 milyon liralık mirası için karmaşık bir durum oluştu. Haydar Dümen'in mülkleri, ölen emlakçının çocuklarının üzerinde görünüyor. Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, durumu çözmek için harekete geçti.

Türkiye'nin en renkli isimlerinden birisiydi Haydar Dümen... Psikiyatr ve yazar olan Haydar Dümen, 92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti geçtiğimiz günlerde... Sosyal medyada Dümen'in bugüne dek yaptığı açıklamalar, yazdığı kitaplardan alıntılar, karikatürler birbiri ardına sıralanıyor... X,Y,Z kuşağı ayrımı fark etmeksizin Dümen ile ilgili yorumlar yapılıyor...

Diğer taraftan ise aile içinde yaşanan derin üzüntünün yanı sıra bir atasözü de hayata geçiriyor haliyle: 'Ölüm hak miras helal.'

İşte tam da bu dönem Haydar Dümen'in ailesine yakın isimlerden bomba bir gelişme kulağıma geldi...

Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi vardı. Ve yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de...

Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor.

Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikaye o sırada başlıyor.

Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.

DEĞERİ 100 MİLYON TL

Şimdi o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma yaptığımda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...

Hemen sarıldım telefona, Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki ofisini aradım, ancak kapı duvar... Dümen'in eşi Gül Dümen'e ise birkaç farklı telefondan ulaşamadık. Birçok soru var merak ettiğim ancak ulaşamayınca havada kaldı.

Mesela Haydar Dümen ve emlakçı arasında yazılı veya sözlü protokol var mıydı? Bu devir işlemine şahitlik eden kişi veya kişiler var mıydı?..

Her ne kadar olaylar Haydar Dümen ve emlakçının hayatını kaybetmesi ile karmaşık hale gelse de, adaletin yerini bulacağına inanıyorum.

ÖMER KARAHAN