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5 Kurum 234 personel almak için ilana çıktı

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Siirt Belediyesi ve 3 diğer kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Şubat 2022 08:15
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5 Kurum 234 personel almak için ilana çıktı

Siirt Belediyesi 60 İşçi Alacak

Siirt Belediyesi, 60 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 şubat 2022

Siirt Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız

Tokat Reşadiye SYDV Geçici 20 İşçi Alacak

Tokat Reşadiye SYDV, Temizlik Görevlisi, Geçici 20 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2022

Tokat Reşadiye SYDY ilanı detayları için tıklayınız

Kayseri Melikgazi Belediyesi 50 İşçi Alacak

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Melikgazi Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız

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Kayseri Kaymek, 63 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 şubat 2022

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İzmir Fuarcılık, 41 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 1 mart 2022

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