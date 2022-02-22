5 Kurum 234 personel almak için ilana çıktı
Kayseri Melikgazi Belediyesi, Siirt Belediyesi ve 3 diğer kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Siirt Belediyesi 60 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi, 60 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 şubat 2022
Siirt Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 20 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV, Temizlik Görevlisi, Geçici 20 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2022
Tokat Reşadiye SYDY ilanı detayları için tıklayınız
Kayseri Melikgazi Belediyesi 50 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi, 50 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 şubat 2022
Melikgazi Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Kayseri Kaymek 63 İşçi Alacak
Kayseri Kaymek, 63 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 şubat 2022
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İzmir Fuarcılık 41 İşçi Alacak
İzmir Fuarcılık, 41 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 1 mart 2022
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