Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin vurulduğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 09:11
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin vurulduğunu açıkladı.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu. Ukrayna Devlet Başkanı ülke çapında sıkıyönetim ilan etti
RUSYA RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLME HABERİNİ YALANLADI
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız