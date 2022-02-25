2 Kamu kurumu 72 personel almak için ilana çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Türkiye Kömür İşletmeleri çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Şubat 2022 08:08
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı 67 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 5 adet müfettiş yardımcısı alacak
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 5 adet müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 şubat 2022
TKİ ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız