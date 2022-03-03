Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

"Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 24 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak bütünüyle değiştirildi.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile birlikte kamu idarelerinde mevzuat taslaklarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar gözden geçirilerek yeni hükümet sistemine "yıllar sonra" uygun hale getirilebildi.

Yönetmelikte bazı önemli düzenlemeler şöyle;

-Taslakların hazırlanmasında istişare ve katılımcılığa önem verilmesi hüküm altına alındı.

-"Bakanlar Kurulu" ve "Kanun Hükmünde Kararnameleri" ibareleri yeni sistem uygun hale getirilerek sırasıyla "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanı Kararı" şeklinde değiştirildi.

- Taslakların birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına ilişkin hükümler içermesi halinde mutabakatla hazırlanmasının esas olduğu belirtildi.

-Taslakların hazırlanmasında hukuk birimlerin görüşü alınmasına devam edilmekte birlikte incelemelerinin bu Yönetmelikte yer alan kurallara uygunluk yönünden yapılması gerektiği belirtildi,

- Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının taslaklara ilişkin görüşlerini otuz gün içinde bildirme süresi on beş güne indirildi.

- Yürürlük maddesinde düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtileceği ve ekonomik ve ticari alan ile yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde, mümkün olduğunca taslağın yayımlanma tarihi ile yürürlüğe giriş tarihi arasında makul bir süre bırakılacağı hüküm altına alındı.

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