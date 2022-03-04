Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5254
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.
3 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara geçici 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 24 üncü madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 24- Bu Esasların Geçici 19 uncu maddesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar neticesinde verilen yargı kararlan gereği, ÖSYM Başkanlığı tarafından doğrudan merkezi yerleştirmesi yapılıp atama işlemleri gerçekleştirilenlerin istihdamlarına devam olunur ve merkezi yerleştirmesi yapılıp atama işlemleri devam edenlerin durumu Tarım ve Orman Bakanlığınca tekemmül ettirilir."
MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız