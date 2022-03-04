Gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücüye 26 yıl hapis istendi

Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
Karar açıklandı...Balyoz kumpası sanıklarına ceza yağdı
Karar açıklandı...Balyoz kumpası sanıklarına ceza yağdı
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı
Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
YÖK burslarına zam yapıldı
YÖK burslarına zam yapıldı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücüye 26 yıl hapis istendi

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan Önder Çınar'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Çınar'ın 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 16:12
Yazdır
Gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücüye 26 yıl hapis istendi

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisi Kansu Turan'ın (29) ölümüne, Kadir Aykutluğ'un (32) ise yaralanmasına neden olan Önder Çınar'ın (38) yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Önder Çınar SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Önder Çınar'ın vefat eden Kansu Turan'a yönelik 'olası kastla öldürme' suçunu işlediğini belirterek 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çınar'ın Kadir Aykutluğ'a yönelik ise 'kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Önder Çınar'ın toplamda 20 yıl 4 aydan 26 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Önder Çınar "Ben kimseye bilerek isteyerek çarpmadım çok üzgünüm bu üzüntünün acısını hala üzerimde hissediyorum. Kazanın olduğu gece çok karanlıktı görmedim. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. İnsanlara bir kastım yok. Beraatımı talep ederim" dedi. Şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan ise "En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bana geçmiş olsun demesinler, geçmiyor" şeklinde konuştu. Olayda yaralanan Kadir Aykutlu ise "Sanık kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir. Araç bana da çarptı. Ben aracın üzerinden takla attım. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs'ta Küçükçekmece'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece saat 02.00 sıralarında görevlilerin uygulama noktasında görevlerini yaptıkları sırada Bağcılar istikametinden gelen bir aracın uygulama noktasında durmayarak olay yerinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan ile Kadir Aykutluğ'a çarptığı ve cadde üzerinde başka bir kaza yaparak durduğu aktarılmıştı. İddianamede bacağı kopan Kansu Turan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, Kadir Aykutluğ'un basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Aracın sürücüsü Önder Çınar'ın 1,55 promil alkollü olduğu da iddianamede belirtilerek, sürücü Çınar'ın trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve levhalara riayet etmediği ifade edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Önder Çınar'ın kendisine dur ikazı yapan memurlardan kaçtığı, hızını azaltmadan geçici olarak trafiğe kapalı alana girdiği belirtilerek 1. dereceden asli kusurlu olduğu açıklanmıştı. İddianamede incelenen kamera kayıtlarına da yer verilerek "Aracın uygulama noktasına hızlı bir şekilde girdiği ve önce dubalara ardından ise görevli memurlara çarptığı, ölen Kansu Turan'ın kopan bacağının yaklaşık 100 metre ileriye gittiği" ifadeleri kullanılmıştı. İddianamede sanık Önder Çınar'ın 'olası kasıtla öldürme' ve 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Erzincan'da otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Erzincan'da otomobil devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı
4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı
Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
Bursa'da 18 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Bursa'da 18 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
18 gündür aranan gençten acı haber geldi! Kağıt toplayıcısı fark etti
18 gündür aranan gençten acı haber geldi! Kağıt toplayıcısı fark etti
18 günlük eşini silahla vuran polise 31 yıl hapis
18 günlük eşini silahla vuran polise 31 yıl hapis

Bu Habere Tepkiniz

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro işlemlerinde uygulanan norm kadro süreçleriyle ilgili bazı iyileştirmeler yaptı!
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
2022'nin en çok satan araba modelleri

2022'nin en çok satan araba modelleri

İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...