Bakan Çavuşoğlu'ndan hava sahası açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Ukrayna taraflarının da dahil olacağı barış görüşmeleri için 11-13 Mart'ta yapılacak ADF'de uygun bir zemin olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, savaşın başlamasından önce her iki ülkenin dışişleri bakanını bir araya getirmeye planladıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile mesajlaştığını belirterek, Rus mevkidaşının Antalya'ya geleceğini teyit ettiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." dedi.

- Dün itibarıyla 9 bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi

Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye eden Türk vatandaşlarının sayısına ilişkin, "Dün itibarıyla bize kayıtlı 9 bin 653 tahliye gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bunlardan 6 bin 690'ını kendilerinin tahliye ettiğini aktaran Çavuşoğlu, ayrıca kendi imkanlarıyla yola çıkan Türk vatandaşlarının da olduğunu bildirdi.

- Türk hava sahasının açık olması "stratejik ve insani" açıdan önemli

Öte yandan, Türk hava sahasını da açık tutuklarını belirten Çavuşoğlu, "Hava sahası kapalı olsaydı biz dün AGİT'in Özel Gözlem Misyonu'nu Soçi'den İstanbul'a getiremezdik." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için her iki ülkeyle de görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın hemen kuzeydoğusundaki bölgelerdeki vatandaşlarımızı Rusya üzerinden tahliye edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor, Sumi'deki vatandaşlarımız özellikle. Planımız hazır. Otobüslerimiz Rusya tarafında da bekliyor. Vatandaşlarımızı Rusya'ya geçirdikten sonra uygun havaalanından Türk Hava Yolları ile de Türkiye'ye getireceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)