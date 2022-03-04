NATO'dan Putin'e savaşı derhal durdur çağrısı

Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna topraklarında veya Ukrayna hava sahasında NATO askerleri bulunmaması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

NATO diplomatik kanalların açık tutulması yönündeki duruşunu koruyor diyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'da çatışmaya girmesiyle Avrupa'da geniş çaplı bir savaş olabileceğine dikkati çekti.

Putin'e diplomatik yollara başvuru çağrısı

Ukrayna'da gelecek günlerde durumun kötüye gitmesinin muhtemel olduğuna değinen Stoltenberg, Putin'e diplomatik yollara başvurması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.

Gazetecilerin Ukrayna'ya uçak verecek misiniz sorusuna ise, "NATO Ukrayna'ya farklı tıp askeri destekler sunmaktadır. Müttefikler tanksavar silahlar hava savunma füzelerinin verildiği bilinmekte daha fazla detaya giremeyeceğim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bosna Hersek'te de stabil olmayan, kırılgan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

"Bu uluslararası hukukun ihlalidir"

Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmanın, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geldiğini aktardı.

Genel Sekreter "Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediğimiz yıkımları görüyoruz" dedi.