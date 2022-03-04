İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene hapis

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden D.Z., internet üzerinden satışa sunulan aksiyon kamerasını sipariş verdi ve kamerayı satışa sunan Ö.B.'ye de parayı havale ederek ödedi. Ancak, Ö.B. parayı almasına rağmen aksiyon kamerasını alıcıya göndermedi ve verdiği ilanı da kaldırdı. Dolandırılan D.Z. polise şikayette bulundu. Ö.B.. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Tutuksuz olarak yargılanan Ö.B.., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve ayrıca 6 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.