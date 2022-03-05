1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Dün, ÖSYM tarafından 2022/4 KPSS tercih başlığıyla duyurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına alınacak 1805 sözleşmeli personel alım duyurusu bugün Resmi Gazete'nin ilanlar bölümünde yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 08:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.
Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.
Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'nin ilgili kısmı:KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız