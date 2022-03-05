İstanbul'da deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine müsaade etmeyeceğiz'

Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Akaryakıta bir zam daha! Motorin 22 TL'yi aşıyor
Akaryakıta bir zam daha! Motorin 22 TL'yi aşıyor
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Bakan Soylu: Çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz!
Bakan Soylu: Çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz!
Bakanlıktan 'vadesi geçmiş vergi borcu' kararı
Bakanlıktan 'vadesi geçmiş vergi borcu' kararı
2 Belediye 145 personel almak için ilana çıktı
2 Belediye 145 personel almak için ilana çıktı
ÖSYM başvurularında zorunlu HES kodu uygulaması kaldırılacak
ÖSYM başvurularında zorunlu HES kodu uygulaması kaldırılacak
Bu ülkede 8 ve üzeri çocuğu olan ailelere ev verilecek
Bu ülkede 8 ve üzeri çocuğu olan ailelere ev verilecek
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti
Yeniden Refah Partisi'nden 'İttifak' çağrısı: Gelin CHP dışında ittifak oluşturalım
Yeniden Refah Partisi'nden 'İttifak' çağrısı: Gelin CHP dışında ittifak oluşturalım
İbrahim Kalın bildirdi: Erdoğan Putin ile görüşecek
İbrahim Kalın bildirdi: Erdoğan Putin ile görüşecek
Buğday fiyatları bir haftada yüzde 40'ın üzerinde arttı
Buğday fiyatları bir haftada yüzde 40'ın üzerinde arttı
MEB'in ulusal çapta ilk sosyal etkinliği robot yarışması olacak
MEB'in ulusal çapta ilk sosyal etkinliği robot yarışması olacak
'Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok!'
'Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok!'
Site aidatı kirayı yakaladı
Site aidatı kirayı yakaladı
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine müsaade etmeyeceğiz'

Bakan Kurum: İstanbul'un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına kimsenin bu sürece balta vurmasına milletimiz adına asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 15:08
Yazdır
İstanbul'da deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine müsaade etmeyeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına kimsenin bu sürece balta vurmasına milletimiz adına asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Güngören Belediyesi Gençosman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir yıl önce buraya geldiklerinde Güngören ve Tozkoparan'ı dönüştüreceklerine dair söz verdiklerini hatırlattı. O zaman medyada "Bu evleri vatandaşlara vermeyecekler, kira yardımı, taşınma yardımı yapmazlar, buraya 15, 20, 30 katlı binaları dikerler." gibi birçok eleştiri aldıklarını anlatan Kurum, "Ama sizler bize inandınız, sizler Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, onun ortaya koymuş olduğu vizyona güvendiniz ve bizlerle hareket ettiniz. Biz de sizleri mahcup etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup etmeyeceğiz ve verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Tozkoparan'da çok kısa sürede inşa ettikleri 140 konutu anahtarları ve tapularıyla bugün teslim edeceklerini aktaran Kurum, diğer taraftan da ikinci etap olan 270 konutun harcını birlikte dökeceklerini söyledi.

1-7 Mart'ın Deprem Haftası olduğunu hatırlatan, bu haftanın devlet ve millete son derece kritik bir mesaj verdiğini ifade eden Kurum, "Bugün ne yazık ki topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve bu topraklarda da ne yazık ki nüfusumuzun yüzde yaklaşık 71'i yaşıyor. Son 100 yılda baktığımızda 80 binin üzerinde canımızı depremler nedeniyle toprağa verdik." dedi.

Türkiye'nin deprem nedeniyle çok acılar çektiğini ve pek çok canın kaybedildiğini hatırlatan Kurum, "Artık biz acı türküler, ağıtlar istemiyoruz. Çok geç olmadan, enkazlarda yavrularımızı, sevdiklerimizi aramadan şunu artık herkesin kavraması gerekmektedir. Türkiye'nin deprem gerçeği altında, kentsel dönüşümü hep birlikte yürütmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'a 46 millet bahçesi kazandırdık"

Bakanlık olarak bir hedef ortaya koyduklarını kaydeden Kurum, ülke genelinde 3 milyon konutu bu anlayışla dönüştürdüklerini, 12 milyon vatandaşın hayatını güvence altına aldıklarını söyledi.

Kurum, 81 ilde istisnasız projeleri olduğunu, 120 milyar lira yatırım bedeliyle 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutun çalışmasının da hızla devam ettiğini bildirdi. Hedefleri ve amaçlarının ozanlara bir daha acı söyletmemek olduğunu dile getiren Kurum, her bir vatandaşı depreme karşı emniyete alana kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'a Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinin kazandırıldığını da hatırlatan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihin en büyük çevre ve şehircilik projelerini milletle buluşturduğunu, 39 ilçenin tamamında kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine 7 gün 24 saat çalıştıklarını anlattı.

Murat Kurum, İstanbul'da sadece sağlıksız yapı stokunu yenilemediklerini, yeni konut ve mekanlar inşa etmenin yanında, içerisinde camisi, millet bahçesi, yürüyüş yolları, kıraathaneleri, mesire alanları ve pek çok sosyal donatıyı içinde barındıran projeler yaptıklarını aktardı. İstanbul'a 46 millet bahçesi kazandırdıklarını kaydeden Kurum, Güngören'e de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 millet bahçesi yaptıklarını bildirdi. Şehrin merkezinde tapu, mülkiyet sorunu olan, kentsel dönüşümü bekleyen tüm alanlara ilişkin istişareleri yaptıklarını belirten Kurum, Güngören'deki sağlıksız yapı sorununu da bir an önce ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

- "Hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik"

Bakan Kurum, "Biz her fırsata söylüyoruz. 16 milyonluk İstanbul'un depremden, kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olamaz, olmamalıdır. Allah korusun İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir milli güvenlik meselesi haline gelecektir. Mesele bu kadar büyüktür, mesele bu kadar acildir. Biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık. Hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik. Edilmesine de müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın ardından hemen seferberlik ruhuyla hareket ettiklerine dikkati çeken Kurum, 6 ay gibi kısa bir zamanda etrafındaki binaları da içine almak suretiyle dönüşümü tamamladıklarını, şu anda Kartal'da 1000 konuta ulaştıklarını söyledi.

Kurum Kağıthane'de istinat duvarı çökmesi sonrası çevredeki binaları da içine almak suretiyle binaların yıkımını yaptıklarını, Fikirtepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşın mağdur olduğu kentsel dönüşüme girmek suretiyle 11 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini, 36 ayda hem İstanbul'a hem Kadıköy'e değer katacak birçok projeyi hayata geçireceklerini anlattı.

KAPAT [X]

İstanbul'un 39 ilçesinde gece gündüz çalıştıklarını ve 2012 yılından bu yana İstanbul'da 600 bin konutu yenilediklerini ifade eden Kurum, İstanbul'da dönüşüme girmesi gereken 900 bin sağlıksız konut olduğunu, şimdi de sahada 140 bin yeni konutun dönüşümüne hızla ettiklerini bildirdi.

- "İstanbul'un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına kimsenin bu sürece balta vurmasına milletimiz adına asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız ve kentsel dönüşümü, milletin gerçeklerine gözleri gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. Kısır gündemler peşinde, bir o yana, bir bu yana sallananların, İstanbul'a ve kendi ülkelerine yabancılaşanların insafına bırakmayacağız. Ne zaman ellerine mikrofon alsalar AK Parti'den daha güçlü bir proje, bir eser sunmak yerine, bizim yaptığımız her eseri yıkacaklarını söyleyenlerin, insanımıza, milletimize sunacağı hiçbir şey yoktur. Tüm büyük yatırımları yıkacaklarmış. Her zaman bunları açıklıyorlar. Üstüne beton döküp kapatacaklarmış. Sen neyi yıkıyorsun arkadaş? Sen o yatırımları enkaza çevirdiğin gün, bu millet seni ve o karanlık zihniyetini alır, o enkazın dibine gömer, üstüne de betonu döker. Nasıl 20 yıldır 11 seçimde sandığa gömdüyse seni ilelebet siyasetin o arızalı raflarına kaldırdıysa endişe etmeyin evelallah bu millet aynısını yine yapar, yapacaktır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu aziz İstanbul'un engin sularında da lafla peynir gemisi yürümez. O gemi batar. O gemi ancak gayretle çalışkanlıkla işle yürür, projeyle yürür, aşkla şevkle yürür."

Törende konuşmaların ardından hak sahibi ailelere Bakan Kurum, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in de aralarında bulunduğu katılımcılar tarafından anahtar ve tapuları verildi.

Törende daha sonra Bakan Kurum ve katılımcılar canlı bağlantı ile Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma alanına bağlandı. Güngören Müftüsü Abdülkerin Tohumcu'nun yaptığı duanın ardından butona basılmasıyla projenin temeli atıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yurtta büyüyen Sosyal Hizmetler Müdürü, 28 yıldır kader ortakları için çalışıyor
Yurtta büyüyen Sosyal Hizmetler Müdürü, 28 yıldır kader ortakları için çalışıyor
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı
Mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları kapatıldı
Trenlerde HES kodu sorgulaması kaldırıldı
Trenlerde HES kodu sorgulaması kaldırıldı

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, çocuğu down sendromlu olduğunu tespit edemeyen doktorun kusurlu olduğuna hükmetti
703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar.