Uzaktan muayene ile 2,5 milyar dolar kazanacağız
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, uzaktan sağlık hizmetinin 10 yıl içinde Türkiye'ye fazladan 2,5 milyar dolarlık gelir getirebileceğini söyledi.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Mart 2022 08:54
Dr. Reşat Bahat 'Dijital Dönüşüm ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri' temasıyla 23-27 Mart tarihlerinde Antalya'da 12'nci OHSAD Kurultayı düzenlenecek. Türkiye olarak sağlık sistemimiz ve Türk hekimlerinin başarısı konusunda dünyada ilk 10'dayız. Yabancı dil problemini çözen uygulamalar, Türk sağlık sistemine ciddi döviz kazandırabilir" diye konuştu.
Bahat "Sağlık alanında hizmet sunumunun dijitalleşmesi şart. Pandeminin oluşturduğu korkuyla doktora ulaşmak zorlaştı. Salgın sonrası dijital sağlık erişimi, olmazsa olmazlardan bir tanesi haline geldi. Pilot iller Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başlayan uygulamanın yurt geneline yayılması hedefleniyor" dedi.
Cevdet Fırat AydoğmuşMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız