Orman mühendisi alımında uygulama sınavının ağırlığı arttı
2021 YILI MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANINA AİT DÜZELTME İLANI
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Mart 2022 14:00
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
18 Aralık 2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ve 20 Aralık 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.ogm.gov.tr adresinde yer alan 22 Adet Kadrolu Orman Mühendisı Alım ilanında aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.
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