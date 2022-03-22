MSB, Kara Kuvvetler Komutanlığı sözleşmeli er alım ilanı
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 yılı (2022/2 dönem) sözleşmeli er temini
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Mart 2022 08:08
1-Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.
2- Adaylar;
-Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.
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