Bu hafta hangi yatarım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 2.400,92, en yüksek 2.497,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,22 artarak 2.494,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,54 kazançla 928,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 artışla 6.218,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.514,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.522,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,88 değer kaybederek 14,6300 liraya, avro da yüzde 1,45 azalışla 15,8200 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,73 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.