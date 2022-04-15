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Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kamu görevlilerinin harcırahlarında yapılan artışın, beklentilerini karşılamadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 18:58
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Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor

Tonbul, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile kamu görevlilerine yatacak yer temini (konaklama) için ödenecek ücretlerde artış yapıldığını belirtti.

Bu tür düzenlemelerin toplu sözleşmeyle belirlenmesi gerektiğine işaret eden Tonbul, geçen yıl ağustosta gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde bu konuda yaptıkları önerilerinin tüm ısrarlarına rağmen kamu işverenince dikkate alınmadığını ifade etti.

Kanun teklifinin görüşülmesi sırasında da Konfederasyonlarının görüşleri ve önerilerinin dikkate alınmadığını aktaran Tonbul, şunları kaydetti:

"Yatacak yer temini (konaklama) için ödenecek ücretlerde artış yapılmasına ilişkin irade ortaya konmasını olumlu buluyoruz. Ancak, en uzak ilimizdeki 3'ncü sınıf otelin bile bugünkü konaklama bedelinin 300 liradan aşağı olmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarının da yeterli düzeyde ve her ilde konuk evi veya misafirhanesinin bulunmadığı ve buna ek olarak düzenleme kapsamına alınmadan mevcut tutarıyla devam ettirilen gündelik tutarlarının tek öğün yemek maliyetini dahi karşılamadığı gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyoruz. Yapılan düzenlemenin kamu görevlileri nezdindeki yansımasının beklentileri karşılamadığını dile getiriyoruz."

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