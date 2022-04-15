Mansur Yavaş, toplu ulaşımda indirim öngören teklifi veto edecek

Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı faaliyet raporunu görüşmek üzere Yavaş başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda basına kapalı olarak toplandı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan nisan ayı beşinci oturumunda gündemdeki maddeler görüşülmeye başlandı.

Yavaş, nisan ayı birinci oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve arkadaşlarının sunduğu toplu taşımalarda abonman ücretinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi, tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılanması ile öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olmasını içeren önergeyi oylamaya sundu.

Önergenin gündeme alınmasını eleştiren Yavaş, "Çünkü önerge kanunsuz. UKOME kanunu değişmedi. Bizim burada kanunda değiştirme yetkimiz yok. Dolayısıyla kanuni olmayan bir şey mi yapacağız? UKOME kanununu mu değiştireceğiz? Böyle bir yetkimiz yok." dedi.

- "Bunun kararını verecek kurum UKOME'dir"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise uzman bir hukukçudan önerge hakkında görüş aldıklarını belirterek, "Bu yasaya aykırı, Meclis'in yetkisinde olmayan bir önerge. Bunun kararını verecek kurum UKOME'dir." ifadesini kullandı.

- "Öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Köse de Neslihanoğlu'nun görüşüne katılmadıklarını ifade ederek, "Çok net bir konu. Bu konuyu bize bırakın da biz kararımızı verelim. Arkasından siz başka bir uygulama yapacaksanız yapın. Bizim buradaki teklifimiz 60 liradan 90 liraya çıkarılan öğrenci abonman ücretlerinin 30 lirasını biz sübvanse edelim. Öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapalım. Bu şekilde karar almasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Veto edeceğim"

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın "Hukuksuz buluyorsanız önergeyi veto mu edeceksiniz?" sorusuna Yavaş, "Belediye Kanunu'nun 62. Maddesi gereğince belediye bütçesine etki edecek aleyhine işletecek önergeleri muhalefet veremez. Kanunda açık hüküm var. İsterseniz bir daha okuyun. Merak etme, veto edeceğim." cevabını verdi.

Ulaşımda indirimi içeren önerge, AK Parti ve MHP'nin "evet" CHP ve İYİ Parti'nin "ret" oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.