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Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hiç şüpheniz olmasın, 2023 hedeflerine ulaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız. Van'dan başlamak üzere, 81 ilimiz 972 ilçemizde davamızın bayrağını yine göndere, yine en yükseğe çekeceğiz. Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 20:47
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Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'da toplu açılış törenine katıldıktan sonra Van Valiliği ziyaret etti ardından AK Parti İl Başkanlığı önündeki millet bahçesi alanına geçti. Burada fidan dikip ilk suyunu veren Bakan Kurum, daha sonra Özalp ilçesinde verilen iftar yemeğine katıldı. Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, bu akşam dava arkadaşlarıyla bir arada olduklarını belirterek, "Ben büyük Türkiye davasına gönül vermiş, hizmet vermiş, bu davaya baş koymuş ve ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimize, bu mübarek akşamda Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kuruluşundan bugüne davamıza katkı vermiş, emek ve alın teriyle tam bağımsız Türkiye, büyük Türkiye davasına hizmette bulunmuş; başta bu salondakiler olmak üzere tüm dava arkadaşlarımıza aziz milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu mirası, Osmanlı bakiyesi, Cumhuriyetimizin yükselen şehri, davamızın kalesi Van'ımızda olmamız münasebetiyle bir duamı tekrar etmek istiyorum. Rabbim, bu milletin hizmetkarı olmayı bizlere nasip eyle! Bu davanın vazifelerini yerine getirmeyi hepimize nasip eyle! Son günümüze, son nefesimize kadar bu kutlu yürüyüşe hizmet etmeyi bizlere nasip eyle! Bugün Anadolu'nun her yerinde yapılan bu duaya amin ediyorum. Sizlere ortak sevdamız, kutlu liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en derin sevgilerini, selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

"İstiklal Savaşı'nı hep birlikte kazandık, istikbal mücadelesini de yine hep birlikte kazanacağız"

Bugün Van'da yatırımların açılışlarını yaptıklarını dile getiren Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet bahçelerimizi fidanlarıyla buluşturduk. Dar gelirli kardeşlerimizin yeni yuvalarını müjdeledik, yeni projelerimizi büyük bir heyecanla başlattık. Ben bunların detaylarına girmeyeceğim. Ben bu akşam daha çok, burada olmaktan dolayı hissettiklerimden, duygularımdan bahsedeceğim. Çünkü bugün Van'ı gezerken, Vanlıları dinlerken, dertleşirken hakikaten çok duygulandık, çok özel anlar yaşadık. Şimdi bu güzel iftar programında da sizlere bakınca bugünkü gibi bir kez daha kalbimiz titredi. Bu ne güzel bir birliktelik, bu ne güzel bir kardeşlik coşkusu. İnanın anlatacak kelime bulamıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Daha Van'a gelmeden önce kalbimize düşenler, sizleri gördükten sonra daha bir perçinlendi. Bizi biz yapan, bizi bir yapan şeyleri düşündük, yeniden hatırladık. En çok da, aynı mezarda yan yana yatan yiğitlerimizi, şehadeti hatırladık. Gelin, bir kez daha hep birlikte hatırlayalım. Gürpınar Savacıklı Ömer, Çanakkale'deydi; Kanlıtepe çatışmasında şehit düştü. Gevaş Atalanlı İsmail, Çanakkale Merkeztepe'de şehit oldu. Erciş Taşlıçay Köyünden Ali oğlu Hurşit, Çanakkale'de bu vatan için canını feda etti. Vanlı Şeyhmustafaoğullarından o güzeller güzeli Sıtkı'mız yine Çanakkale Muharebesinde göğsünü düşmana siper etti. Hemen yanlarında Ankaralı, bıyıkları yeni terlemiş bir genç vardı. Öte yanda Konyalı Mustafa, Tokatlı, Rizeli, Adıyamanlı, Bingöllü, Ağrılı, Erzurumlu, Tekirdağlı Aliler, Mehmetler vardı. Vanlı aslanlarımız, o güzel şehitlerimiz kardeşleriyle birlikte, omuz omuza, gözlerini bir an bile kırpmadan düşman üstüne yürüdüler, şahadete koştular. Hani Mehmet Akif diyor ya; 'Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber! Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.' İşte ismini sayamadığımız daha nice şehitlerimiz; o mübarek şerbeti, Sevgili Peygamberimizin mübarek, muazzez ellerinden yudumladılar. İstiklal Harbi'nde, Kafkas Cephesi'nde, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta bu vatanın müdafaasını hep birlikte yaptık. Tüm medeniyetlerin kalbi olan bu aziz coğrafyada, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında gönül birliği, kader birliği yaptık. Neşede birdik. Üzüntüde de bir olduk. Birlikte güldük, birlikte hüzünlendik. Nasıl düğünlerde birlikte halay çektiysek, acılarımızda, kayıplarımızda, cenazelerimizde birlikte gözyaşı döktük. Şehitlerimizin, yitirdiklerimizin ardından dudaklarımızda hep aynı dualar vardı. Bir zamanlar, Edirne'den Van'a hepimizin başı eğikti, boynu büküktü. Şimdi artık başlarımız dik, boynumuzu yere eğmiyoruz. Eskiden kalbimiz kırıktı, gönlümüz harabeye dönmüştü. Şimdi artık kalbimizde neşe var, gönlümüz yarınların umutlarıyla dolu. Aynı gök kubbenin altında, aynı şanlı bayrağın gölgesinde, bu aziz devletin, bu cennet vatanın, bu kutlu ülkenin vatandaşları olarak istikbale umutla, ümitle, aşkla bakıyoruz. Biz bu salondakiler, 85 milyon bütün bir milletimiz; bu ülkeyi hep birlikte kurduk, İstiklal Savaşı'nı hep birlikte kazandık, istikbal mücadelesini de yine hep birlikte kazanacağız."

"Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz"

"Anadolu'yu kendimize hep birlikte vatan yaptık" diyen Bakan Kurum, "Bugünün Türkiye'sini de işbirlikçilerin, vesayetçilerin, hain darbecilerin ellerinden, bu davanın neferlerinin verdiği mücadeleyle hep birlikte kurtardık. Şimdi önümüzde çok daha çetin bir mücadele, çok daha büyük bir hedef var. 2023 seçimleri. Ben tüm kardeşlerimizi, bu milletin hak ettiği istikbal için gayrete, mücadeleye davet ediyorum. Tüm kardeşlerimizi her zamankinden daha çok çalışmaya çağırıyorum. Kökleri yüzyıllar önce Anadolu coğrafyasına atılmış bu hareket, sizlerin omuzlarında yükselmiştir. Şimdi yeniden, daha güçlü, daha azimli bir şekilde, aşkla, dava kardeşliğiyle saflarımızı sıklaştırmanın vaktidir. Hiç şüpheniz olmasın, 2023 hedeflerine ulaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız. Van'dan başlamak üzere, 81 ilimiz 972 ilçemizde davamızın bayrağını yine göndere, yine en yükseğe çekeceğiz. Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz. Ben ortaya koyacağınız yüksek mücadele azmi ve aşk için; var gücünüzle meydana getireceğiniz tüm gayretler için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesine, Türkiye'nin adını altın harflerle yazdıracağız"

Bugün salgınla, ekonomi manipülasyonlarıyla mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Fırsatçılarla mücadele ediyoruz. Küresel çetelerle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızı koruyacağız. Sosyal destek programlarımızı arttıracağız. Geçici olduğuna yürekten inandığımız hayat pahalılığının önüne hızlıca geçeceğiz. Allah'ın izniyle; birileri istese de istemese de, dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesine, Türkiye'nin adını altın harflerle yazdıracağız. Çünkü bizim Gürpınarlı Ömer'imize, Gevaşlı İsmail'imize, Ercişli Hurşit'imize, Sıtkı'mıza, Alilerimize, Mustafalarımıza, tüm şehitlerimize sözümüz var. Evelallah Vanlı mert, yiğit kardeşlerimizle şehitlerimize verdiğimiz sözü, her ne pahasına olursa olsun tutacağız. Siz sevgili Vanlı kardeşlerimize inanıyorum. Vanlı dava arkadaşlarımıza güveniyorum. Bu duygularla Ramazanınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri bayrama ulaştırmasını niyaz ediyorum. 2023'ün Büyük Türkiye'si hayırlı olsun diyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, partisi tarafından verilen iftar programının ardından gençlerle buluşmak üzere il merkezine geçti.

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