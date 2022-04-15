Erdoğan: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız'
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla
bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet
ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"
"(KADES) Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız