Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin dikkat çekici açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

"KAYBETME İHTİMALİ OLDUĞU TAKDİRDE BAŞKA BİRİNİ ADAY GÖSTERECEK"



Cumhur İttifakı'nın adayı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atan Karamollaoğlu, "Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan'ı 'bu benim adayım' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 'ben adayım' dedi mi? Tayyip Bey, seçime kadar gözlemleyecek, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka bir adayı gösterecek. Kendisi kaybetmiş olmayacak, başka aday kaybedecek, bu söyleniyor. Doğru mudur bilemem. Hiçbir zaman adaylar seçim sathı mailine girmeden açıklanmaz. Niye açıklansın, niye ihtiyaç var? Ben belli sürede o adayın canına okurum, iftiralar atarım, sonunda o adamı çürütürüm, maksat bu. Ben bu tip iddiaları hiçbir zaman cevap vermiyorum." ifadelerini kullandı.

"ADAYLAR SEÇİM SATHI MAİLİNE GİRİLMEDEN AÇIKLANMAZ"



Karamollaoğlu, sözlerinin devamında, "Hiçbir zaman adaylar seçim sathı mailine girmeden açıklanmaz. Niye açıklansın, niye ihtiyaç var? Ben belli sürede o adayın canına okurum, iftiralar atarım, sonunda o adamı çürütürüm, maksat bu. Ben bu tip iddiaları hiçbir zaman cevap vermiyorum. Bizim 6'lı masada konuşmadığımız konuyu neden toplumla görüşelim. Konuşmamışız. Bu zorlama doğru bir zorlama değil. Herkesin aklından 50 tane formül geçer. Bu formüllerin hiçbirine itibar edilmez. Ama düşüncedir, belki karar vericiler tarafından dikkate alınır. Eğer 6'lı masa diye bir masa varsa. Bu masa da meseleleri görüşüyorsa, bu görüşmelerin de mahremiyeti varsa buna da saygı gösterilmelidir kanaatindeyim." diye konuştu.