Belediyenin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı

Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
Memur-Sen'den 'harcırah' açıklaması: Beklentileri karşılamıyor
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
TCDD'den Tunç Soyer'in, 'Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz' sözlerine açıklama
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Ramazan Bayramı'na özel tren seferleri artırıldı
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Emniyet'ten 'promosyon' açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
Yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
'Dijital sistem' söylentisi yetti, marketlerde 70 liraydı, 45 liraya düştü
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Bakan duyurdu: 2B ve tarım arazilerinin başvuru ve ödeme süresi uzatıldı
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Tereyağı ihracatına kısıtlama getirildi
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bağcıların Belediye Başkanı belli oldu
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Varank duyurdu: Şarj istasyonu destek programı açılıyor
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
Bakan Koca duyurdu! İşte 8 başlıkta yapılan yeni düzenlemeler...
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
40 ürünün 29'unda fiyatlar arttı, 10'unda fiyatlar azaldı
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
'Okulların enerji ihtiyacı için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz'
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Ulaştırma Bakanı Ankara- Sivas YHT için tarih verdi
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Mart ayında konut satışları yüzde 20 arttı
Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
Ek göstergeyle birlikte sözleşmelilerin mağduriyeti de giderilecek
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 176 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Belediyenin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı

Mardin'in Artuklu Belediyesinin 2021 yılı Denetim Raporu'nda onlarca usulsüzlük tespit edilirken, belediyenin şirketlere özel ve ısmarlama ihaleler verdiği, birçok ödemenin usulsüz yapıldığı belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Nisan 2022 23:07
Yazdır
Belediyenin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı

AK Parti yönetiminde olan Mardin Artuklu Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporu tamamlandı. 7 kişilik Denetim Komisyonunda oylanan rapor, 4 üyenin "Kabul" oyuyla kesinleşti. Bir üye ise, rapora şerh koydu. 2'si HDP, 3'ü AK Partili, biri bağımsız, biri de kamu görevlisinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporunda, çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildi.

"Doğrudan alımlar usulsüz"

Usulsüzlüklerin sıralandığı raporda belediyenin 2021 yılı içinde 281 adet "Doğrudan Temin Yoluyla" alım yaptığı belirlendi. Toplamda 16 milyon 556 bin 529 TL değerindeki alımların "Doğrudan Temin Yoluyla" gerçekleştirildiği tespit edilen raporda, alımların Kamu İhale Kanununda belirtilen yüzde 10 sınırını aşarak, belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 14'lük seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

"Evraklarda yetkili kişilerin imzası eksik"

Birçok ihalede yaklaşık maliyet tutarının belirtilmeden ihale yapıldığı belirlenen raporda, yapılan işler karşılığında oluşan fiyat farklarının hangi gerekçeyle oluştuğu, ödemesinin yapılıp yapılmadığının belirtilmediğine yer verildi. Evraklarda yetkili kişilerin imzalarının eksik olduğu kaydedilen raporda, firmaların ihaleye girmeleri için gerekli evrakların dahi eksik olmasına rağmen ödemelerinin neye göre yapıldığının belirtilmediği tespit edildi. Firmalara yapılan ödemelerin işler tamamlanmadan gerçekleştirildiği raporda, piyasa araştırması yapılmadan mal alımlarının yapıldığı, geçersiz belgelerle ve hak ediş raporları düzenlenmeden ödeme yapıldığı tespit edildi.

"Şirketlere özel ısmarlama ihaleler"

Raporda, Artuklu ilçesi sit alanı içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan cephe istinat duvarları yapım işinin ihalesinin de usulsüz yapıldığı tespit edildi. Maliyeti 705 bin TL olarak belirlenen "davetiye usulü" ile gerçekleştirilen ihale için "Yerinde yapılan incelemede metrajların uygulanan iş metrajından yüksek yazıldığı ve yıkılan istinat duvarından kalan taşların da yeni yapılan istinat duvarlarında kullanıldığı tespit edildiğine yer verildi. İlgili ihale şirketlere özel olarak çıkarılmış ve yaklaşık maliyet tutarı belirtmeden ihale yapılmıştır. Yapılan ihale usulsüz yapılmıştır" denildi.

Kimi firmalara ısmarlama ihalelerle tek kişi üzerinden iş yapıldığına ifade edilen raporda, faturalarla onay belgelerinde yapılan işlerin benzerlik göstermediği, iş adlarının dahi birbirini tutmadığı kaydedildi.

"Lokantadan asfalt alındı"

Temsil ağırlama giderleri adı altında bir lokantaya yapılan ödemenin açıklamasında yol yapımı ve kilit parke döşemesi yapıldığının tespit edildiğine yer verilen raporda işlemin kanunen suç teşkil ettiği hatırlatıldı. Yine hediyelik alımlarının ise, alakasız şekilde bir elektrik firmasından alındığı ortaya çıktı. Güvenlik hizmet alımının da kanuna uygun olmadığı belirtilen raporda "Artuklu Belediyesi personel AŞ.'ye yapılan güvenlik hizmet alıma işine ait ödemelerde SGK borç yazısı uygun değildir. İlgili güvenlik hizmet alıma işinde SGK borç bilgileri uygunsuz şekilde yapılmıştır" ifade edildi.

"21 milyonluk usulsüz ihale"

AK Partili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ait firmaya verilen 21 milyon 80 bin TL değerindeki ihalede de usulsüzlükler olduğu tespitine yer verilen raporda, hakkediş tutanaklarında sadece işi alan firmanın yetkililerinin imzası olduğu, Artuklu Belediyesi yetkililerinin işin yapıldığı yerde kontrolleri yapmadan ödemeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu işin nerede yapıldığı ve yapılıp yapılmadığı konusunda şüphelere yer verilen raporda, ihale dosyalarında imzası olan yetkili teknik personellerin hiçbirinin imza atmadığına dikkati çekildi. Yine söz konusu iş çerçevesinde yapıldığı öne sürülen menfezlerin nereye yapıldığının da tespit edilmediği belirtildi.

"Meclis üyelerinin firmalarına yaptırıldı"

Mucur dağıtımlarının Meclis üyelerine yapıldığının tutanaklarla tespit edildiğine de dikkat çekilen raporda, "Doğrudan Temin Yoluyla" yapılan birçok alım işinin ise, kanuna aykırı olmasına rağmen Meclis üyelerinin doğrudan ortakları oldukları firmalar ile birinci derece yakınlarına ait firmalardan yapıldığı tespit edildi. Belediye kanununun 28'inci maddesine vurgu yapılan raporda meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremeyecekleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacaklarına yer verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Türkiye'nin en uzun viyadüğünün açılış tarihi belli oldu
Türkiye'nin en uzun viyadüğünün açılış tarihi belli oldu
Vatandaşlardan metrobüs duraklarında çalışmayan asansörlere tepki
Vatandaşlardan metrobüs duraklarında çalışmayan asansörlere tepki
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İstanbul Valiliğinden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
Edirne-İstanbul arası yolculuk süresi hızlı trenle kısalacak
Edirne-İstanbul arası yolculuk süresi hızlı trenle kısalacak
Doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı
Doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı
Satın aldığı otomobil, 2 ayrı araçtan birleştirilmiş çıktı
Satın aldığı otomobil, 2 ayrı araçtan birleştirilmiş çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, yetkili sendika tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İnsanlar neden ortalama 80 yıl yaşıyor?

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, diğer memeliler çok daha kısa veya daha uzun yaşarken, insanların neden 80 yaşlarında öldüklerinin gizemi sonunda bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.