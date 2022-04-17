Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 18:05
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum.
Fenerbahçe Opet'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız