Doktora saldıran sanığa 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Olay, 25 Şubat 2022 günü, saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Keloid temizletme işlemi için eşi Selim Duman ile hastaneye giden Çiğdem Duman'a bu işlem için Doktor Dursun Dorukhan A. müdahalede bulundu. Tedavi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, doktorla tartışıp saldırdı. Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim Duman sakinleştirilirken doktor Dursun Dorukhan A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selim Duman, 26 Şubat'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olay nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir." ifadelerini kullanmıştı.

DOKTORUN BOYNUNDAKİ ZİNCİR SİLAH OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümünde doktorluk yapan Dursun Dorukhan A.'nın, Selim Duman'ın eşi Çiğdem'in tedavisini yaptığı sırada tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Selim Duman'ın doktoru darbettiği, bunun üzerine doktorun şikayetçi olduğu anlatıldı. Şüpheli Duman'ın, Doktor Dursun Dorukhan A'nın boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Şüpheli Duman'ın suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

İddianame gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, şüpheli Selim Duman'ın suçun vasıf ve mahiyeti, şikayetçinin doktor raporu, kaçma şüphesini dikkate alarak adli kontrolü yetersiz bularak tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak. Öte yandan, şüpheli Selim Duman ve eşi Çiğdem Duman'ın doktor hakkında "Basit tehdit", "Basit yaralama" suçlarından yaptıkları şikayete ise takipsizlik kararı verildi.