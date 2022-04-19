Trabzon'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Trabzon'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evde yakalandı.
Eklenme : 19 Nisan 2022 10:48
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A.T'nin Ortahisar ilçesinde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla H.A.T. saklandığı evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A.T, Beşikdüzü Cezaevi'ne teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız