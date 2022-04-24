Fransa'da Macron yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 ile 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı oldu.

Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Resmi sonuçlar 27 Nisan'da açıklanacak

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor.

Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.