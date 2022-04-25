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21 yılda hidroelektrik yüzde 48 arttı

Türkiye'nin hidroelektrik enerji kurulu gücü, 2001'de 11 bin 673 megavat iken 2022'de 31 bin 508 megavata ulaştı. Yeni yatırımlarla artış sürerken, 2022'nin ilk çeyreğinde yağışların etkisiyle su seviyesi yükseldi ve üretim yüzde 48 arttı. Böylece 2021'de 6,7 milyar dolarlık ithalat önlendi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Nisan 2022 07:59
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21 yılda hidroelektrik yüzde 48 arttı

Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımları meyvesini verirken, aynı zamanda devreye alınan kurulu güç yatırımlarıyla kaynak çeşitliliği de sağlanıyor. Önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidroelektrik santrallere yönelik yatırımlarını aralıksız şekilde sürdüren Türkiye, 2001 yılında 11 bin 673 megavat seviyesinde olan hidroelektrik enerji kurulu gücünü 2022 yılı mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkarak 31 bin 508 megavat değerine çıkardı.

Türkiye'nin hidroelektrik santral kapasitesinin 31 bin 491 megavatlık bölümünü lisanslı, 16,4 megavatlık bölümünü ise lisanssız santraller oluşturdu. Türkiye'de 2020'nin son aylarından beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretiminde görülen düşüş, yağışlardaki artışla tersine döndü.

SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE ÜRETİM YÜZDE 48 ARTTI

2022 yılının ilk çeyreğinde enerji üretimi amaçlı ana havza barajlarına gelen su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artışla 12 milyar 927 milyon metreküpe yükseldi. Hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi bu dönemde yüzde 48 artış gösterirken doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 21 geriledi. 1 Ocak-15 Mart 2022 tarihleri arasında hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı yüzde 27 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 20'de kalmıştı. 2022'nin ikinci çeyreğinde yağışların sürmesiyle hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının yüzde 30-35 bandına ulaşacağı öngörülüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÜRETİMDE PAYI YÜZDE 54

Türkiye'nin enerji sektörünün gelişimi için özellikle de Milli Enerji ve Maden Politikası ile uygulanan enerjide yenilenebilir öncelikli yaklaşımıyla 2022 mart ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücü 100 bin megavat barajını aştı. Böylece yenilenebilir kurulu gücün toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 54 seviyesine ulaştı. Hidroelektrik üretim kapasitesi yağış ortalamalarına göre farklılık gösterirken, 2018-2019 su yılının oldukça sulak bir sezon olması neticesinde yıllık bazda hidroelektrik üretim miktarı 2019'da 88 bin 823 megavatsaat ile en yüksek seviyeye ulaştı. Yapılan yatırımların etkisi ve artan yağış ortalamaları sebebiyle bu yıl rekorun tekrardan yakalanması hedefleniyor.

6,7 MİLYAR $'LIK İTHALATI ÖNLEDİ

Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar sonucunda artan hidroelektrik kapasiteye bağlı olarak 2019 yılında 88,8 teravatsaat, 2020 yılında 78,1 teravatsaat ve oldukça kurak bir yıl olmasına rağmen 2021 yılında 55,7 teravatsaat hidroelektrik üretim gerçekleşti. Hidroelektrik santrallerdeki elektrik üretim miktarı mevsimsellikten (kurak-sulak durum) doğrudan etkilendiğinden dolayı yıllara göre elektrik üretim miktarlarında değişimler olabiliyor. 2021 yılında gerçekleşen hidroelektrik üretimi baz alındığında, hidroelektrik santraller yaklaşık 6,7 milyar dolarlık ithalatı önlemiş oldu.

KURULU GÜÇ HIZLA ARTIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre üretim lisansı olan ve önümüzdeki süreçte devreye girecek veya kapasite artışı gerçekleşecek toplamda 89 adet hidroelektrik santral bulunuyor. 89 hidroelektrik santralin devreye girmesiyle toplam kurulu güçte bin 755 megavatlık artış öngörülüyor. Bu kapasiteye ek olarak Artvin ilinde yer alan 540 MW gücündeki Yusufeli Barajı ve HES'in 2022 yılı içerisinde devreye girmesi bekleniyor

Burak Karaca

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