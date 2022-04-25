Başkent'te sabah saatlerinde deprem hissedildi
ANKARA'da korkutan deprem... Çubuk ilçesi merkezli sabah saat 05:45'te meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Nisan 2022 08:03
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklandı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız