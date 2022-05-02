Kalp krizinden hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Genel Müdür Yadımcısı'na veda
Hayatını kaybeden Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Necmi Mengi'nin cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 18:03
Kalp krizi nedeniyle 53 yaşında vefat eden Mengi için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Namazın ardından Mengi'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene Mengi'nin ailesi, yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak ve vatandaşlar katıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız