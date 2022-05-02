Marmara Denizi'nde poyraz: Gemi ve tekneler kıyıya demirledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi'nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 18:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı.
Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.
Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız