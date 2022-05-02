Sitede sokak köpeğine vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Olay Tuzla'da bulunan sitede dün gece saatlerinde meydana geldi. Bir güvenlik görevlisi iddiaya göre site bahçesinden dışarı çıkarmak istediği sokak köpeğine elindeki cisimle defalarca vurdu ve tekmeledi. Orada bulunan başka bir güvenlik görevlisi de yaşananları izledi. Darp edilen köpek acı içinde bağırdı. O anlar bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri, güvenlik görevlisi E.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y adliyeye sevk edildi.

"UMARIM BU SON OLUR"

Köpekleri beslemeye gelen hayvansever Aydan Erdoğan, "Bütün canlılara olan şiddete karşıyım. Çünkü canlıların hiçbiri bunu hak etmiyor. Hayvanlar hele hiç hak etmiyor. Çünkü onlar seslerini duyuramayan canlılar. Onlar için kendini feda eden bir lokma ekmek için yolunu değiştirip döndüren insanlar var. Bu şiddeti onaylamıyorum. Gereken yapıldığı için de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu son olur. Şimdi gördüm, biraz önce gördüm. Çok üzüldüm. Hiçbir hayvan dediğim gibi bunu hak etmiyor. Hiçbir canlı haketmiyor. Üzülüyorum çünkü neden, canlı bilinci, canlı eğitimi eğer bizlere çocuk yaşta öğretilse hiçbir canlıya zararı verilmezdi. Güvenlik görevlisi adıyla bunu yapanı hiç kabul edemeyeceğim." dedi.