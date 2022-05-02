Zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı
İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 22:37
Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız